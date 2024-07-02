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Национальная сборная Грузии вернулась на родину - болельщики встречали в аэропорту


02.07.2024   11:51


Национальная сборная Грузии вернулась на родину с дебютного чемпионата Европы. Болельщики встретили футболистов в Тбилисском международном аэропорту овациями.

Болельщики прибыли в аэропорт рано утром с флагами и в футболках команды.

Сегодня в 22:00 на площади Свободы состоится торжественная церемония встречи.

До этого, в 21:30 футбольная сборная в открытом автобусе отправится от стадиона имени Михаила Месхи к площади Свободы. А в 22:00 на площади Свободы пройдет мероприятие «Благодарность Грузии футбольной сборной».


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