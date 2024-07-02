

Грузинский суд считает хулиганством напоминание депутатам о совести

02.07.2024 12:04





Суд оштрафовал Мариам Цицикашвили на 700 лари ($250) из-за ссоры с депутатом Виктором Джапаридзе в аэропорту Тбилиси. Женщина говорила депутату, что ему должно быть стыдно за поддержку "закона об иноагентах".

Вместе с ней был задержана девушка, которая ее поддержала. Их обеих сняли с рейса.



Судья счел Мариам Цицикашвили правонарушителем в инциденте, произошедшем 9 июня 2024 года, и наложил на нее штраф по статье 166 Кодекса административных правонарушений (мелкое хулиганство).



В ходе рассмотрения дела адвокат Мариам Цицикашвили напомнил суду об обязанности политиков быть толерантными по отношению к гражданам, критикующим их.



Radiotavisupleba сообщает, что ни один из допрошенных по делу полицейских не был автором протокола задержания или тем, кто официально подписал арест девушки в аэропорту.



Напомним, депутат Парламента и мажоритарий от Местиа Виктор Джапаридзе является также членом антизападного движения "Сила народа", а также владельцем проправительственного пропагандистского телеканала POSTV.







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