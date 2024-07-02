

Сборная Грузии по футболу осенью сыграет шесть матчей в Лиге Наций УЕФА

02.07.2024 12:32





Сборная Грузии сыграет шесть матчей в рамках международного турнира Лига Наций УЕФА. В сентябре, октябре и ноябре грузинской сборной предстоят по два матча с Албанией, Чехией и Украиной в рамках Дивизиона B1.



Международный футбольный турнир Лига наций УЕФА-2024/25 стартует 5 сентября, а финал состоится 7 июня 2025 года.

Расписание матчей сборной Грузии таково:



07.09: Грузия-Чехия / Тбилиси, Mikheil Meskhi Stadium;

10.09: Албания-Грузия / Тирана, Air Albania Stadium;

11.10: Украина-Грузия;

14.10: Грузия-Албания / Батуми, AdjaraBet Arena;

16.11: Грузия-Украина;

19.11: Чехия-Грузия.



Жеребьевка стыковых матчей запланирована на ноябрь 2024 года;

Стыковые матчи — 20-25 марта 2025 года;

Четвертьфиналы Лиги А: 20-25 марта 2025 года.

Финальная стадия: 4-8 июня 2025 года.



Лига наций УЕФА — международный футбольный турнир среди сборных Европы, который проводится под руководством УЕФА. Впервые был запланирован на 2018 год в сроки, соответствующие окончанию чемпионата мира 2018. В турнире действуют принципы повышения и понижения в классе.



Напомним, 4:1 — с таким счетом завершился матч Грузия-Испания на 1/8 финала ЧЕ, который состоялся 30 июня в Кельне. Победитель встретится в четвертьфинале с командой Германии, которая 29 июня обыграла команду Дании со счетом 2:0 на ЕВРО-2024.



Первый матч в рамках ЧЕ сборная Грузии провела 18 июня против Турции и проиграла 1:3.



22 июня грузинская сборная завершила матч с Чехией вничью, 1:1, завоевав первое очко на чемпионате Европы.

26 июня сборная Грузии обыграла Португалию со счетом 2:0 в третьем матче группового этапа и вышла в плей-офф на своем первом чемпионате Европы.



Подчеркнем, сборная Грузии по футболу впервые сыграла на Чемпионате Европы — грузинские футболисты отобрали у сборной Греции «золотую путевку» в финальный матч отборочного этапа Чемпионата Европы на Dinamo Arena 26 марта текущего года.





Источник: Новости - Грузия

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