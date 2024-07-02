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Вместо Общественного вещателя в Словакии создадут новое СМИ
02.07.2024 15:58
Общественный вещатель в Словакии закрыт. Телерадиокомпания официально распущена, вместо неё будет создано новое СМИ.
30 июня президент Словакии Петер Пеллегрини подписал закон о преобразовании RTVS в STVR. Президент Словакии считает, что закон не ущемляет свободу слова и не противоречит Конституции, а также международным стандартам.
Игорь Сланина будет управлять STVR с ограниченными полномочиями до конца сентября, пока совет директоров не выберет нового директора.
Оппозиция обвиняет власти Словакии в создании пропагандистских СМИ.
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