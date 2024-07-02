

Вместо Общественного вещателя в Словакии создадут новое СМИ

02.07.2024 15:58





Общественный вещатель в Словакии закрыт. Телерадиокомпания официально распущена, вместо неё будет создано новое СМИ.



30 июня президент Словакии Петер Пеллегрини подписал закон о преобразовании RTVS в STVR. Президент Словакии считает, что закон не ущемляет свободу слова и не противоречит Конституции, а также международным стандартам.



Игорь Сланина будет управлять STVR с ограниченными полномочиями до конца сентября, пока совет директоров не выберет нового директора.



Оппозиция обвиняет власти Словакии в создании пропагандистских СМИ.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





