

В каком случае Грузия попадёт на чемпионат мира 2026 года?

02.07.2024 16:21





Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в новом, расширенном формате. Вместо 32 команд в турнире примут участие 48 национальных сборных, в том числе из Европы 16, вместо 13-и нынешних.



Для того чтобы сборная Грузии завоевала право выступать на чемпионате мира, есть два пути.



Во-первых, традиционным способом.



Традиционный отборочный этап. 55 стран-членов UEFA будут разделены по жребию на 12 групп. Каждая группа будет состоять из 4 или 5 команд. Чтобы та или иная команда прошла квалификацию на чемпионат мира, она должна выиграть в своей группе и оказаться на первом месте. Соответственно, 12 из 16 мест будут заполнены традиционным отбором, с первым местом в группе. Остальные 4 места остаются вакантными.



Второй путь – через Лигу Наций.



Если сборной Грузии не удастся завершить группу традиционного отборочного этапа чемпионата мира с первым местом, то для того, чтобы сохранить шанс на получение путевки, она должна занять хотя бы второе место в той же группе.



К занявшим вторые места в 12 группах присоединятся 4 команды с лучшим рейтингом среди победителей другого турнира, группы Лиги Наций, и эти 16 команд разыграют между собой оставшиеся 4 вакантных путевки.



То есть, если Грузия не займет второе место в традиционной квалификационной группе, ей необходимо как минимум выиграть собственную группу — в Лиге Наций, чтобы продолжить борьбу за 4 вакантных места.





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