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Обвиняемый в убийстве 14-летней Айтадж Шахмаровой приговорен к бессрочному заключению
02.07.2024 18:08
Суд приговорил обвиняемого в убийстве 14-летней Айтадж Шахмаровой к бессрочному заключению. Решение принял судья Телавского районного суда Мамука Циклаури.
По делу об умышленном убийстве Айтадж Шахмаровой обвиняемого в убийстве Асима Садыкова судили по четырем пунктам обвинения. Это: статья 11 прима 109, подразумевающая умышленное убийство члена семьи при отягчающих обстоятельствах, 143-я - незаконное лишение свободы; статья 140 - половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, и статья 236 - незаконное хранение оружия и боеприпасов.
Согласно материалам следствия, 14-летняя Айтай Шахмарова была убита в селе Ламбало Сагареджойского муниципалитета 6 октября прошлого года Асимом Садиковым, который за несколько месяцев до этого похитил девушку с целью принудительного брака.
На суде присутствовал отец Айтадж Шахмаровой. По его словам, судья принял справедливое решение.
По делу Айтадж Шахмаровой задержаны еще несколько человек. Среди них мать и дядя девушки.
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