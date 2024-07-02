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Задержанных в ходе акции против «российского закона» оставили в заключении
02.07.2024 20:11
Суд оставил в заключении активистов, выступающих против «российскому закона», принятое парламентом Грузии весной этого года.
Сегодня, 2 июля, состоялся суд над 19 и 23-летними молодыми людьми, обвиняемыми в повреждении временной ограды, расположенной у входа в здание парламента. Согласно обвинительному заключению, ущерб, причиненный государству, составляет 400 лари [менее 145 долларов США].
— «Прокуратура ходатайствовала оставить их под стражей, мы просили залог, но суд его не допустил. Честно говоря, прокурор не представил никаких аргументов, а лишь шаблонные указания, что существует риск побега, а один из них был арестован через два дня после инкриминируемого ему деяния. Мы не услышали никаких юридических аргументов относительно причины заключения», — заявила в беседе с Netgazeti юрист DRI Татиа Кониашвили.
Вчера, первого июля, в Тбилисском городском суде состоялся суд над тремя юношами, арестованными по уголовным обвинениям в мартовских протестах. Двое из них обвиняются в повреждении камеры наблюдения, а один из них обвиняется в нападении на полицейского.
Как заявил в беседе с Netgazeti адвокат Шота Тутберидзе, ущерб, нанесенный государству в результате порчи имущества, немногим превышает 1000 лари, и он считает ошеломительным, что люди третий месяц сидят в тюрьме по обвинению в таком «предполагаемом преступлении».
По словам Тутберидзе, защита ходатайствовала перед судом об освобождении под залог, но судья оставил подсудимых под стражей.
— «Всем арестованным продлили сроки тюремного заключения еще на стадии рассмотрения по существу, что является ярким примером того, что целью сдерживания является наказание людей.
Данное разбирательство не имеет ничего общего с правосудием. Их обвиняют в повреждении камеры, и в этом, по сути, его вина. Удивительно, что обвиняемый уже третий месяц находится под стражей за это предполагаемое преступление», — утверждает адвокат Тутберидзе.
Что касается третьего лица, обвиняемого в насилии в отношении полицейского, адвокат отмечает, что даже в этом случае судебный процесс не является справедливым, а факт нанесения вреда его клиентом полицейскому не доказан.
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