

Задержанных в ходе акции против «российского закона» оставили в заключении

02.07.2024 20:11





Суд оставил в заключении активистов, выступающих против «российскому закона», принятое парламентом Грузии весной этого года.



Сегодня, 2 июля, состоялся суд над 19 и 23-летними молодыми людьми, обвиняемыми в повреждении временной ограды, расположенной у входа в здание парламента. Согласно обвинительному заключению, ущерб, причиненный государству, составляет 400 лари [менее 145 долларов США].



— «Прокуратура ходатайствовала оставить их под стражей, мы просили залог, но суд его не допустил. Честно говоря, прокурор не представил никаких аргументов, а лишь шаблонные указания, что существует риск побега, а один из них был арестован через два дня после инкриминируемого ему деяния. Мы не услышали никаких юридических аргументов относительно причины заключения», — заявила в беседе с Netgazeti юрист DRI Татиа Кониашвили.





Вчера, первого июля, в Тбилисском городском суде состоялся суд над тремя юношами, арестованными по уголовным обвинениям в мартовских протестах. Двое из них обвиняются в повреждении камеры наблюдения, а один из них обвиняется в нападении на полицейского.



Как заявил в беседе с Netgazeti адвокат Шота Тутберидзе, ущерб, нанесенный государству в результате порчи имущества, немногим превышает 1000 лари, и он считает ошеломительным, что люди третий месяц сидят в тюрьме по обвинению в таком «предполагаемом преступлении».



По словам Тутберидзе, защита ходатайствовала перед судом об освобождении под залог, но судья оставил подсудимых под стражей.



— «Всем арестованным продлили сроки тюремного заключения еще на стадии рассмотрения по существу, что является ярким примером того, что целью сдерживания является наказание людей.



Данное разбирательство не имеет ничего общего с правосудием. Их обвиняют в повреждении камеры, и в этом, по сути, его вина. Удивительно, что обвиняемый уже третий месяц находится под стражей за это предполагаемое преступление», — утверждает адвокат Тутберидзе.



Что касается третьего лица, обвиняемого в насилии в отношении полицейского, адвокат отмечает, что даже в этом случае судебный процесс не является справедливым, а факт нанесения вреда его клиентом полицейскому не доказан.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





