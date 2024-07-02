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Жоржა Микаутадзе не будет на празднестве по случаю участия сборной Грузии на Евро-2024


02.07.2024   22:02


Член национальной команды Жорж Микаутадзе не появится на празднестве по случаю участия сборной Грузии на Евро-2024. Об этом грузинский футболист сообщил в соцсети.

Микаутадзе приносит извинения из-за «официальных обязательств», которые помешали ему присоединиться к всенародному празднику в Тбилиси на площади Свободы вечером 2 июля.

«Я хотел бы извиниться за то, что не смог отпраздновать участие в чемпионате Европы вместе с группой. Официальные обязанности не позволили мне приехать, чтобы поблагодарить вас.

Я хочу, чтобы вы знали, что сердце и мысли мои были вместе с вами. Вы, болельщики, неустанно поддерживали нас.

Скоро у нас будет возможность встретиться снова. Спасибо вам за все. Спасибо всей Грузии!», — пишет Микаутадзе.


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