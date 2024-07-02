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Жоржა Микаутадзе не будет на празднестве по случаю участия сборной Грузии на Евро-2024
02.07.2024 22:02
Член национальной команды Жорж Микаутадзе не появится на празднестве по случаю участия сборной Грузии на Евро-2024. Об этом грузинский футболист сообщил в соцсети.
Микаутадзе приносит извинения из-за «официальных обязательств», которые помешали ему присоединиться к всенародному празднику в Тбилиси на площади Свободы вечером 2 июля.
«Я хотел бы извиниться за то, что не смог отпраздновать участие в чемпионате Европы вместе с группой. Официальные обязанности не позволили мне приехать, чтобы поблагодарить вас.
Я хочу, чтобы вы знали, что сердце и мысли мои были вместе с вами. Вы, болельщики, неустанно поддерживали нас.
Скоро у нас будет возможность встретиться снова. Спасибо вам за все. Спасибо всей Грузии!», — пишет Микаутадзе.
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