

В IBSU студента передали в дисциплинарный комитет за то, что тот не встал во время исполнения гимна

02.07.2024 22:04





При просмотре последнего матча сборной Грузии с Испанией в Международном черноморском университете IBSU произошел неприятный инцидент.



по информации студентов ВУЗа, во время просмотра футбольного матча, ректор университета Каха Шенгелия устроил скандал, когда один из студентов первого курса не встал во время исполнения гимна.



По словам студентов, ректор кричал и сопровождал свои требования ругательствами и плевками. Когда Ачи отказался встать, Шенгелия вызвал охрану, которая вывела студента из университета.



Сегодня Ачи вызвали на встречу с проректорами, где его временно отстранили от статуса студента, а это значит, он лишен возможности сдавать экзамены (а сейчас сессия).



Вчера вечером студенту пришло уведомление от юридической службы университета, что его оправляют в дисциплинарный комитет.



Действия администрации студентами воспринимаются как несправедливые и противоречащие процедурам, поскольку наказание было назначено до завершения расследования.



В среду, 3 июля, в 10:30 в корпусе А, аудитории 214, состоится заседание дисциплинарного комитета, на которое Ачи приглашён для дачи объяснений.



Студенты университета призывают поддержать учащихся всех курсов прийти и поддержать его в борьбе за справедливость.





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