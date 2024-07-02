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Футболисты сборной Грузии направляются от стадиона им. Месхи к площади Свободы
02.07.2024 22:36
Футболисты национальной сборной Грузии направляются от стадиона имени Михаила Месхи к площади Свободы.
Они едут на открытом автобусе по проспекту Чавчавадзе-Меликишвили-Руставели и в завершение присоединятся к болельщикам, собравшимся на площади Свободы, чтобы встретиться с ними.
По дороге автобус с национальной командой встречают болельщики, которые благодарят игроков за самоотверженность, проявленную на играх Евро-2024.
Напомним, утром болельщики аплодисментами встречали игроков в аэропорту.
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