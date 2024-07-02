

Футболисты сборной Грузии направляются от стадиона им. Месхи к площади Свободы

02.07.2024 22:36





Футболисты национальной сборной Грузии направляются от стадиона имени Михаила Месхи к площади Свободы.



Они едут на открытом автобусе по проспекту Чавчавадзе-Меликишвили-Руставели и в завершение присоединятся к болельщикам, собравшимся на площади Свободы, чтобы встретиться с ними.



По дороге автобус с национальной командой встречают болельщики, которые благодарят игроков за самоотверженность, проявленную на играх Евро-2024.



Напомним, утром болельщики аплодисментами встречали игроков в аэропорту.





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