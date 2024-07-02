Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Футболисты сборной Грузии направляются от стадиона им. Месхи к площади Свободы


02.07.2024   22:36


Футболисты национальной сборной Грузии направляются от стадиона имени Михаила Месхи к площади Свободы.

Они едут на открытом автобусе по проспекту Чавчавадзе-Меликишвили-Руставели и в завершение присоединятся к болельщикам, собравшимся на площади Свободы, чтобы встретиться с ними.

По дороге автобус с национальной командой встречают болельщики, которые благодарят игроков за самоотверженность, проявленную на играх Евро-2024.

Напомним, утром болельщики аплодисментами встречали игроков в аэропорту.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна