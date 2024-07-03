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Вилли Саньоль: Спасибо ребятам, которые приложили немало усилий, чтобы добиться успеха
03.07.2024 09:50
На сцене, установленной на площади Свободы, с короткой и эмоциональной речью к болельщикам обратился главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль:
«Хочу отметить, что три с половиной года, что я здесь нахожусь, были очень долгими. Футболисты приложили немало усилий, чтобы добиться цели. Надеюсь, что в ближайшие три с половиной года мы выйдем на сцену если не с лучшим, то тем же результатом. Спасибо, Грузия».
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