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На Единые национальные экзамены зарегистрированы более 47 тысяч абитуриентов


03.07.2024   11:18


По заявлению министра образования Грузии Георгия Амилахвари, на Единые национальные экзамены зарегистрировались более 47 тысяч абитуриентов.

По его словам, в 12 городах страны полностью подготовлены 24 экзаменационных центра, оснащенные соответствующим инвентарем.

«Зарегистрировано более 47 тысяч абитуриентов. В 12 городах страны полностью развернуты и подготовлены 24 экзаменационных центра, оснащенные соответствующим инвентарем, системами охлаждения и всеми удобствами, необходимыми для того, чтобы наши абитуриенты могли проявить свои максимальные знания и получить высшие оценки в спокойной обстановке. Хочу пожелать успехов каждому абитуриенту. Для них создана соответствующая обстановка, чтобы они могли максимально раскрыть свои знания, и я хочу пожелать каждому из них поступить в тот университет, который они выбрали», - заявил Амилахвари.

Напомним, сегодня в Грузии начались Единые национальные экзамены. По информации Национального центра оценки и экзаменов, абитуриенты сдадут первый экзамен по грузинскому языку и литературе. 26 июля Единые национальные экзамены завершатся экзаменом по физике.


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