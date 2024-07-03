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Член «Антиоккупационного движения» Давид Кацарава вызван в суд
03.07.2024 14:13
Член «Антиоккупационного движения» Давид Кацарава был вызван в суд по делу о его участии в акциях против закона «об иноагентах». Заседание состоится 5 июля в Тбилисском городском суде, написал Кацарава на своей странице в Facebook.
«Вчера я получил сообщение из суда. 5 июля режим «Мечтателей» возбуждает против меня уголовное дело за то, что 14 мая похитил и провел на до мной экзекуцию.
Наверное, приведут полицию и по традиции скажут, что нагрудные камеры были выключены, и именно тогда я ругал их по матери. За то, что эти палачи сделали со мной, они заслуживают проклятий, но я их действительно не проклинал.
Я не поливать их мочой (этот слух пытался распространить сотрудник управления Сабуртало)», — написал Кацарава.
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