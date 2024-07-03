

Итальянский клуб «Фрозиноне» выкупил грузинского полузащитника Георгия Квернадзе

03.07.2024 16:40





«Фрозиноне» (Frosinone Calcio) приобрел грузинского атакующего полузащитника Георгия Квернадзе, которого итальянский футбольный клуб до сих пор арендовал. Права на 21-летнего футболиста принадлежали грузинскому клубу «Колхети» (Поти).



Как говорится на официальном сайте «Фрозиноне», клуб активировал пункт в контракте, согласно которому было принято решение о выкупе Квернадзе. Грузинский футболист будет носить желто-синюю футболку до 30 июня 2028 года.





ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На площади Свободы в Тбилиси прошло чествование сборной Грузии по футболу

Пока неизвестно, сколько итальянцы заплатили за игрока, однако, по информации известного трансферного издания Transfermark.com, выкуп Квернадзе обошелся в 3 миллиона евро.



Георгий принял участие в 8 матчах за «Фрозиноне» в сезоне 2023/24. Однако клуб вылетел из Серии А и следующий сезон проведет в Серии В –втором по значимости дивизионе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





