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Итальянский клуб «Фрозиноне» выкупил грузинского полузащитника Георгия Квернадзе
03.07.2024 16:40
«Фрозиноне» (Frosinone Calcio) приобрел грузинского атакующего полузащитника Георгия Квернадзе, которого итальянский футбольный клуб до сих пор арендовал. Права на 21-летнего футболиста принадлежали грузинскому клубу «Колхети» (Поти).
Как говорится на официальном сайте «Фрозиноне», клуб активировал пункт в контракте, согласно которому было принято решение о выкупе Квернадзе. Грузинский футболист будет носить желто-синюю футболку до 30 июня 2028 года.
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Пока неизвестно, сколько итальянцы заплатили за игрока, однако, по информации известного трансферного издания Transfermark.com, выкуп Квернадзе обошелся в 3 миллиона евро.
Георгий принял участие в 8 матчах за «Фрозиноне» в сезоне 2023/24. Однако клуб вылетел из Серии А и следующий сезон проведет в Серии В –втором по значимости дивизионе.
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