

Обвиняемые/осужденные абитуриенты подключились к сдаче единого национального экзамена

03.07.2024 18:31





Обвиняемые/осужденные абитуриенты подключились к сдаче единого национального экзамена.



Информацию распространяет Специальная пенитенциарная служба.



По сообщению ведомства, в этом году единые национальные и общие магистерские экзамены сдают 34 заключенных, в том числе четверо несовершеннолетних.



«Доступ осужденных к академическому образованию является приоритетом Специальной пенитенциарной службы. С этой целью в пенитенциарной системе с 2022 года действует инновационный проект «Цифровой университет», который дает заключенным возможность дистанционно получать высшее образование как на уровне бакалавра, так и на уровне магистратуры в авторизованных университетах Грузии.



Примечательно, что «Цифровой университет» был назван Европейской организацией тюрем и пенитенциарных систем (Europris) в тройке лучших инноваций в Европе. На ежегодную премию Europris было представлено 37 проектов из европейских стран», — отмечается в информации Специальной пенитенциарной службы.







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