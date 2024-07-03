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Обвиняемые/осужденные абитуриенты подключились к сдаче единого национального экзамена
03.07.2024 18:31
Обвиняемые/осужденные абитуриенты подключились к сдаче единого национального экзамена.
Информацию распространяет Специальная пенитенциарная служба.
По сообщению ведомства, в этом году единые национальные и общие магистерские экзамены сдают 34 заключенных, в том числе четверо несовершеннолетних.
«Доступ осужденных к академическому образованию является приоритетом Специальной пенитенциарной службы. С этой целью в пенитенциарной системе с 2022 года действует инновационный проект «Цифровой университет», который дает заключенным возможность дистанционно получать высшее образование как на уровне бакалавра, так и на уровне магистратуры в авторизованных университетах Грузии.
Примечательно, что «Цифровой университет» был назван Европейской организацией тюрем и пенитенциарных систем (Europris) в тройке лучших инноваций в Европе. На ежегодную премию Europris было представлено 37 проектов из европейских стран», — отмечается в информации Специальной пенитенциарной службы.
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