

Отаром Какабадзе заинтересовались английский и немецкий клубы - SportoweFakty

03.07.2024 19:27





Защитник польского клуба «Краков» Отар Какабадзе после Евро-2024 попал в поле зрения английских и немецких клубов, сообщает польское издание SportoweFakty.



Защитник «Кракова» Отар Какабадзе хорошо проявил себя на Евро-2024. Его результативная передача в матче против Испании сделала счет 1:0. По данным SportoweFakty, клубы уже выразили заинтересованность в трансфере грузина.



Перед стартом финала Евро-2024 «Краков» продлил контракт с Отаром Какабадзе. Грузин перешёл в команду из «Тенерифе» в июле 2021 года и подписал контракт до лета 2027 года. Это создало комфортные условия для обеих сторон до Евро-2024.



Грузия завоевала сердца многих болельщиков смелой игрой, а Какабадзе был одним из выдающихся игроков этой команды. Он участвовал не только в победе над Португалией, но и в матче против Испании, сразу после его паса испанский защитник ошибся и забил автогол.



Какабадзе во всех четырех матчах отыграл по 90 минут. Какабадзе уже интересуются три клуба — два из второго дивизиона Англии и один из второй Бундеслиги.





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