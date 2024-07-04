

Суд посчитал увольнение сотрудника Национального музея незаконным

04.07.2024 11:44





2 июля бывший сотрудник Национального музея Грузии Владимир Заридзе выиграл иск в Тбилисском городском суде. Суд постановил, что его увольнение из музея было незаконным.



Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ), защищавшая права Заридзе, заявила, что суд признал решение музея о прекращении трудовых отношений с истцом недействительным и обязал ответчика выплатить истцу 6 000 лари в качестве компенсации.



Национальный музей уволил Заридзе с должности 1 июня 2022 года, назвав официальной причиной «реорганизацию» и отсутствие у истца необходимой компетентности. Суд установил, что в ходе реорганизации выявлена проблема ненадлежащей проверки компетентности.



«Суд полностью разделил позицию истца как относительно фактических обстоятельств, так и правовых оснований. В деле была выявлена проблема неправильной проверки компетентности в рамках реорганизации, отсутствие критериев оценки и отказ в предложении работнику эквивалентной вакантной должности, что полностью противоречит действующему трудовому законодательству», – заявляет АМЮГ.



Национальный музей имеет возможность обжаловать решение суда.



Следует отметить, что Тею Цулукиани после назначения на пост министра культуры активно обвиняют в «преследовании» свободного мнения в подведомственных ей организациях и увольнении сотрудников по «политическим мотивам».



Подобные обвинения звучали и во время ее пребывания на должности министра юстиции. Например, по данным неправительственной организации «Международная прозрачность – Грузия» за февраль 2022 года, госбюджет потерпел ущерб в размере 332 172 лари из-за «незаконного увольнения» сотрудников из системы во время пребывания Теи Цулукиани на посту министра юстиции.





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