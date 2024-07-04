

20-летнюю жительницу Кутаиси обнаружили мертвой на берегу реки

04.07.2024 14:29





В Поти обнаружено тело 20-летней жительницы Кутаиси, поиски которой семья и полиция продолжали более недели. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».



Тело вынесло на берег реки Риони, которая протекает через всю Западную Грузию и впадает в Черное море. Местные жители сообщили в полицию о факте вечером 3 июля. Родственники уже опознали молодую женщину.



МВД начало следствие по статье 115 УК Грузии – доведение до самоубийства. Согласно установленной практике, именно по ней квалифицируется дело при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти. В случае установления новых обстоятельств, впоследствии статью могут переквалифицирована.



Умершая – Нинико Гиоргадзе. По словам семьи, она вышла из дома днем 26 июня и не вернулась.







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