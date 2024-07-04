|
|
|
20-летнюю жительницу Кутаиси обнаружили мертвой на берегу реки
04.07.2024 14:29
В Поти обнаружено тело 20-летней жительницы Кутаиси, поиски которой семья и полиция продолжали более недели. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».
Тело вынесло на берег реки Риони, которая протекает через всю Западную Грузию и впадает в Черное море. Местные жители сообщили в полицию о факте вечером 3 июля. Родственники уже опознали молодую женщину.
МВД начало следствие по статье 115 УК Грузии – доведение до самоубийства. Согласно установленной практике, именно по ней квалифицируется дело при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти. В случае установления новых обстоятельств, впоследствии статью могут переквалифицирована.
Умершая – Нинико Гиоргадзе. По словам семьи, она вышла из дома днем 26 июня и не вернулась.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна