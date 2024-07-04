

Федерация футбола Грузии рассчитывает продолжить сотрудничество с тренером Саньолем

04.07.2024 20:08





Федерация футбола Грузии рассчитывает на продолжение сотрудничества с нынешнем тренером национальной сборной Вилли Саньолем, контракт которого истекает в конце этого года. Об этом заявил президент ФФГ Леван Кобиашвили.



«Вили знает нашу позицию – мы хотим, чтобы он оставался с нами как можно дольше. Мы также знаем его позицию – Вилли тоже очень хотел бы быть здесь. Через некоторое время мы официально узнаем, что будет в следующем году», — сказал Кобиашвили.



Вилли Саньоль – бывший защитник сборной Франции по футболу и победитель Лиги чемпионов в составе немецкой «Баварии».



В 2009 году он объявил о завершении карьеры из-за травмы. С 2013 по 2014 год тренеровал молодежную сборную Франции, работал тренером в «Бордо» и «Баварии».



В феврале 2021 года Саньоля назначили главным тренером сборной Грузии. Контракт со специалистом подписали на два года с возможностью продления еще на два сезона.



Под руководством Саньоля грузинская команда впервые вышла крупный международный турнир, Евро-2024, после победы над Люксембургом и Грецией в стыковых матчах отбора. На чемпионате Европы 47-летней француз вывел Грузию в плей-офф после сенсационной победы над Португалией со счетом 2:0 в последней игре группового этапа.



Источник: Новости - Грузия

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