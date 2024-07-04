

Капитан сборной Грузии поблагодарил Иванишвили и Фонд «Карту» за перечисленные команде 30 млн лари

04.07.2024 21:09





«Бидзина Иванишвили и фонд «Карту» выделили 30 миллионов лари в качестве награды сборной Грузии по футболу за успешное выступление в групповом этапе дебютного чемпионата Европы и выход в 1/8 финала. Указанную сумму члены сборной уже получили в качестве бонуса», — говорится в заявлении сборной Грузии, опубликованном на официальной странице футбольной команды.



В сообщении говорится, что капитан сборной Грузии Гурам Кашия от имени команды благодарит Бидзину Иванишвили, фонд «Карту» и грузинских болельщиков за поддержку футбола.



Комментарий капитана сборной Гурама Кашия также опубликован на официальной странице футбольной команды.



По словам Гурама Кашия, поддержка футбола важна для страны и для дальнейшего развития этого вида спорта.



«От имени команды я хотел бы поблагодарить Бидзину Иванишвили и фонд «Карту» за оценку нашей работы и поддержку футбола. Это очень важно для нашей страны и для дальнейшего развития нашего любимого вида спорта.



Я хочу поблагодарить всех, каждого болельщика за поддержку на протяжении последних месяцев. То, что происходило на улицах Тбилиси вечером 2 июля, принесло огромное счастье и энергию каждому члену нашей команды. Именно с вашей поддержкой и единством мы добились этого исторического результата, который называется выступлением на чемпионате Европы и попаданием в число 16 лучших команд. Благодаря этому единству и командной работе мы должны продолжить наш путь и трудиться для новых успехов», — говорит Гурам Кашия.





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