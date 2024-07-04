|
|
|
Капитан сборной Грузии поблагодарил Иванишвили и Фонд «Карту» за перечисленные команде 30 млн лари
04.07.2024 21:09
«Бидзина Иванишвили и фонд «Карту» выделили 30 миллионов лари в качестве награды сборной Грузии по футболу за успешное выступление в групповом этапе дебютного чемпионата Европы и выход в 1/8 финала. Указанную сумму члены сборной уже получили в качестве бонуса», — говорится в заявлении сборной Грузии, опубликованном на официальной странице футбольной команды.
В сообщении говорится, что капитан сборной Грузии Гурам Кашия от имени команды благодарит Бидзину Иванишвили, фонд «Карту» и грузинских болельщиков за поддержку футбола.
Комментарий капитана сборной Гурама Кашия также опубликован на официальной странице футбольной команды.
По словам Гурама Кашия, поддержка футбола важна для страны и для дальнейшего развития этого вида спорта.
«От имени команды я хотел бы поблагодарить Бидзину Иванишвили и фонд «Карту» за оценку нашей работы и поддержку футбола. Это очень важно для нашей страны и для дальнейшего развития нашего любимого вида спорта.
Я хочу поблагодарить всех, каждого болельщика за поддержку на протяжении последних месяцев. То, что происходило на улицах Тбилиси вечером 2 июля, принесло огромное счастье и энергию каждому члену нашей команды. Именно с вашей поддержкой и единством мы добились этого исторического результата, который называется выступлением на чемпионате Европы и попаданием в число 16 лучших команд. Благодаря этому единству и командной работе мы должны продолжить наш путь и трудиться для новых успехов», — говорит Гурам Кашия.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна