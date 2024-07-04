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Рундальский Дворец и матч Грузия-Филиппины
04.07.2024 22:48
Два дня назад автор этих строк сообщал о первом матче национальной баскетбольной сборной Грузии в квалификационном этапе Олимпийских Игр 2024, которые начались в Риге 2 июля и завершатся 7 июля. В Риге соперниками сборной Грузии в группе А были сборные Латвии и Филиппин, в случае занятия первого или второго места в группе наша команда выходила в полуфинал, куда попали также две лучшие команды из другой «рижской» группы (группа Б) кэ Олимпийских Игр (Бразилия, Камерун и Монтенегро). Полуфиналы состоятся 6 июля, финал - 7 июля, победитель финального матча получит право выступать на Олимпиаде в Париже.
2 июля сборная Грузии в первом матче кэ Олимпийских Игр проиграла сборной Латвии со счетом 55:83. Поражение Грузии от Латвии -фаворита этой группы и одной лучших сборных ЧМ 2023 никого особо не удивило, но то, что наша команда так крупно проиграла это было для многих неприятной неожиданностью. Утешало то, что в той игре не играл капитан нашей сборной и лидер сборной Грузии Торнике Шенгелия, надеялись на то, что 4 июля в матче с Филиппинами он и сборная Грузия будут сильнее соперника, одержат победу и выйдут в полуфинал.
Но настроение поклонников нашей сборной и автор этих строк резко испортилось 3 июля поздно вечером, когда сборная Латвия неожиданно для всех проиграла Филиппинам со счетом 80:89. Мало кто в баскетбольном мире мог предположить , что национальная сборная Латвии, показавшая блестящую игру на ЧМ 2023 и 2 июля в матче с Грузией, проиграет Филиппинам. После матча этих команд 3 июля стало ясно, что для выхода в полуфинал Грузия 4 июля должна победить Филиппины с разницей мячей не менее 19 очков.
Такой расклад не давал хорошее настроение. Поэтому для поднятия духа и создания перед матчем 4 июля позитивной атмосферы мой давнишний рижский друг Янис Бацанс (ветеран баскетбола Латвии, а ныне владелец компании по производству спортивной продукции «Bars«) предложил мне и моей супруге, фотокорреспонденту Хатуне Габиташвили посмотреть исторический и уникальный Рундальский дворец - один из наиболее интересных и важных памятников архитектуры Латвии. Мы с радостью приняли это предложение и посетили этот Дворец(латыш. Rundāles pils), который расположен в 10 км к западу от города Бауски. Дворец был построен в 18-ом век в стиле барокко по проекту легендарного архитектора Франческо Растрелли (детали на сайте Дворца (https://rundale.net)
В 1963 году часть помещений дворца передали Баускому краеведческому музею, в 1972 году Рундальский дворец получил статус самостоятельного музея. В 1972 году начались реставрационные работы, первые отреставрированные помещения Дворца были открыты для осмотра в 1981 году, последние — в 2014 году. Дворец и прилегающий к нему уникальный сад открыты для посещения в качестве музея. Дворец используется также для приёма зарубежных гостей президентом Латвии.
В день нашего посещения этого уникального памятника архитектуры во Дворце было множество иностранных посетителей, экскурсия по залам Дворца доставило огромное удовольствие и создало мне и моим близким хорошее настроение перед матчем Грузия-Филиппины.
Поддержка зрителей
За этой красивой и зрелищной игрой сборных Грузии и Филиппин наблюдали более 200 наших соотечественников, в их числе были проживающие в городах Латвии выходцы из Грузии, специально прибывшие из Грузии в Ригу поклонники нашей сборной, сотрудники посольства нашей страны ,а также уроженцы Грузии, проживающие в Литве, Эстонии, Польше и других государствах. Для поддержки нашей сборной в Ригу специально прибыл проживающий с 2018 года в Исландии уроженец Сухуми, 44 летний Темо Кварцхава. Он вместе с отцом, 72 летним Нугзаром Кварцхава (футболист сухумского «Динамо» в 1969-1971 годах, а в 1972-1978 годах –защитник фк действовавшего в Сухуми Грузинского института субтропического хозяйства) во второй половине июня 2024 года находился на ЧЕ в Германии и с трибун стадионов в Дортмунде, Гамбурге и Гельзенкирхене болел за футбольную сборную Грузии. Затм Нугзар Кварцхава вернулся в Исландию, где проживает его семья, а Темо прилетел в Ригу на матчи кэ Олимпийских Игр. Темо –большой фан баскетбола, в 2023 году он был в Японии (Окинава) -поддерживал сборную Грузии на матчах ЧМ.
Среди зрителей матча 4 июля был и проживающий с 1970 года в Риге уроженец Очамчирского района Имеди Кокая. В последние 26 лет он несколько раз становился победителем и призером Чемпионатов Латвии по каратэ (среди ветеранов), призером ряда ЧЕ и ЧМ по каратэ среди ветеранов. В последние 4 года И. Кокая является председателем действующего в Латвии грузинского общества «Самшобло» ( до этого он был заместителем председателя общества) , он активен в подготовке и проведении мероприятий грузинской диаспоры, форумов и встреч, связанных с развитием грузино-латвийских культурных и спортивных контактов.
Скромная победа над Филиппинами
Сборная Грузии с первых же минут овладела инициативой, повела со счетом 14:0. Преимущество нашей команды было очевидным в первом и втором периоде, в один момент второго периода наши вели с отрывом в 20 очков (40:20), хотя в последние минуты первого тайма филиппинцы сократили счет до 43:55. В третьем и четвертом периода игра шла с переменным преимуществом, мы были чаще всего впереди, соперник сокращал счет и выходил иногда вперед, игра закончилась победой Грузии 96:94. Но для выхода в полуфинал нам нужна была победа с разницей в 19 очков, поэтому эта победа была для нас слабым утешением-сборная Грузии заняла третье место в группе и выбыла из борьбы. В этом матче наиболее результативными в нашей сборной были Сандро Мамукелашвили (26 очков), Гога Битадзе (19), Торнике Шенгелия (16), Джо Томассон (14) и Дуда Санадзе (13).
6 июля в полуфиналах кэ Олимпийских Игр встретятся Латвия и Монтенегро, Филиппины и Бразилия, финал пройдет 7 июля.
Тенгиз Пачкория из Риги специально для «Грузия Online»
Фото 1. На экскурсии в Рундальском Дворце
Фото 2 И. Кокая и Т. Пачкория на матче 4 июля (фотографии Хатуны Габиташвили).
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