

Рундальский Дворец и матч Грузия-Филиппины

04.07.2024 22:48









2 июля сборная Грузии в первом матче кэ Олимпийских Игр проиграла сборной Латвии со счетом 55:83. Поражение Грузии от Латвии -фаворита этой группы и одной лучших сборных ЧМ 2023 никого особо не удивило, но то, что наша команда так крупно проиграла это было для многих неприятной неожиданностью. Утешало то, что в той игре не играл капитан нашей сборной и лидер сборной Грузии Торнике Шенгелия, надеялись на то, что 4 июля в матче с Филиппинами он и сборная Грузия будут сильнее соперника, одержат победу и выйдут в полуфинал.



Но настроение поклонников нашей сборной и автор этих строк резко испортилось 3 июля поздно вечером, когда сборная Латвия неожиданно для всех проиграла Филиппинам со счетом 80:89. Мало кто в баскетбольном мире мог предположить , что национальная сборная Латвии, показавшая блестящую игру на ЧМ 2023 и 2 июля в матче с Грузией, проиграет Филиппинам. После матча этих команд 3 июля стало ясно, что для выхода в полуфинал Грузия 4 июля должна победить Филиппины с разницей мячей не менее 19 очков.



Такой расклад не давал хорошее настроение. Поэтому для поднятия духа и создания перед матчем 4 июля позитивной атмосферы мой давнишний рижский друг Янис Бацанс (ветеран баскетбола Латвии, а ныне владелец компании по производству спортивной продукции «Bars«) предложил мне и моей супруге, фотокорреспонденту Хатуне Габиташвили посмотреть исторический и уникальный Рундальский дворец - один из наиболее интересных и важных памятников архитектуры Латвии. Мы с радостью приняли это предложение и посетили этот Дворец(латыш. Rundāles pils), который расположен в 10 км к западу от города Бауски. Дворец был построен в 18-ом век в стиле барокко по проекту легендарного архитектора Франческо Растрелли (детали на сайте Дворца (



В 1963 году часть помещений дворца передали Баускому краеведческому музею, в 1972 году Рундальский дворец получил статус самостоятельного музея. В 1972 году начались реставрационные работы, первые отреставрированные помещения Дворца были открыты для осмотра в 1981 году, последние — в 2014 году. Дворец и прилегающий к нему уникальный сад открыты для посещения в качестве музея. Дворец используется также для приёма зарубежных гостей президентом Латвии.



В день нашего посещения этого уникального памятника архитектуры во Дворце было множество иностранных посетителей, экскурсия по залам Дворца доставило огромное удовольствие и создало мне и моим близким хорошее настроение перед матчем Грузия-Филиппины.



Поддержка зрителей



За этой красивой и зрелищной игрой сборных Грузии и Филиппин наблюдали более 200 наших соотечественников, в их числе были проживающие в городах Латвии выходцы из Грузии, специально прибывшие из Грузии в Ригу поклонники нашей сборной, сотрудники посольства нашей страны ,а также уроженцы Грузии, проживающие в Литве, Эстонии, Польше и других государствах. Для поддержки нашей сборной в Ригу специально прибыл проживающий с 2018 года в Исландии уроженец Сухуми, 44 летний Темо Кварцхава. Он вместе с отцом, 72 летним Нугзаром Кварцхава (футболист сухумского «Динамо» в 1969-1971 годах, а в 1972-1978 годах –защитник фк действовавшего в Сухуми Грузинского института субтропического хозяйства) во второй половине июня 2024 года находился на ЧЕ в Германии и с трибун стадионов в Дортмунде, Гамбурге и Гельзенкирхене болел за футбольную сборную Грузии. Затм Нугзар Кварцхава вернулся в Исландию, где проживает его семья, а Темо прилетел в Ригу на матчи кэ Олимпийских Игр. Темо –большой фан баскетбола, в 2023 году он был в Японии (Окинава) -поддерживал сборную Грузии на матчах ЧМ.



Среди зрителей матча 4 июля был и проживающий с 1970 года в Риге уроженец Очамчирского района Имеди Кокая. В последние 26 лет он несколько раз становился победителем и призером Чемпионатов Латвии по каратэ (среди ветеранов), призером ряда ЧЕ и ЧМ по каратэ среди ветеранов. В последние 4 года И. Кокая является председателем действующего в Латвии грузинского общества «Самшобло» ( до этого он был заместителем председателя общества) , он активен в подготовке и проведении мероприятий грузинской диаспоры, форумов и встреч, связанных с развитием грузино-латвийских культурных и спортивных контактов.



Скромная победа над Филиппинами



Сборная Грузии с первых же минут овладела инициативой, повела со счетом 14:0. Преимущество нашей команды было очевидным в первом и втором периоде, в один момент второго периода наши вели с отрывом в 20 очков (40:20), хотя в последние минуты первого тайма филиппинцы сократили счет до 43:55. В третьем и четвертом периода игра шла с переменным преимуществом, мы были чаще всего впереди, соперник сокращал счет и выходил иногда вперед, игра закончилась победой Грузии 96:94. Но для выхода в полуфинал нам нужна была победа с разницей в 19 очков, поэтому эта победа была для нас слабым утешением-сборная Грузии заняла третье место в группе и выбыла из борьбы. В этом матче наиболее результативными в нашей сборной были Сандро Мамукелашвили (26 очков), Гога Битадзе (19), Торнике Шенгелия (16), Джо Томассон (14) и Дуда Санадзе (13).



6 июля в полуфиналах кэ Олимпийских Игр встретятся Латвия и Монтенегро, Филиппины и Бразилия, финал пройдет 7 июля.



Тенгиз Пачкория из Риги специально для «





Фото 1. На экскурсии в Рундальском Дворце

Фото 2 И. Кокая и Т. Пачкория на матче 4 июля (фотографии Хатуны Габиташвили).

Два дня назад автор этих строк сообщал о первом матче национальной баскетбольной сборной Грузии в квалификационном этапе Олимпийских Игр 2024, которые начались в Риге 2 июля и завершатся 7 июля. В Риге соперниками сборной Грузии в группе А были сборные Латвии и Филиппин, в случае занятия первого или второго места в группе наша команда выходила в полуфинал, куда попали также две лучшие команды из другой «рижской» группы (группа Б) кэ Олимпийских Игр (Бразилия, Камерун и Монтенегро). Полуфиналы состоятся 6 июля, финал - 7 июля, победитель финального матча получит право выступать на Олимпиаде в Париже.2 июля сборная Грузии в первом матче кэ Олимпийских Игр проиграла сборной Латвии со счетом 55:83. Поражение Грузии от Латвии -фаворита этой группы и одной лучших сборных ЧМ 2023 никого особо не удивило, но то, что наша команда так крупно проиграла это было для многих неприятной неожиданностью. Утешало то, что в той игре не играл капитан нашей сборной и лидер сборной Грузии Торнике Шенгелия, надеялись на то, что 4 июля в матче с Филиппинами он и сборная Грузия будут сильнее соперника, одержат победу и выйдут в полуфинал.Но настроение поклонников нашей сборной и автор этих строк резко испортилось 3 июля поздно вечером, когда сборная Латвия неожиданно для всех проиграла Филиппинам со счетом 80:89. Мало кто в баскетбольном мире мог предположить , что национальная сборная Латвии, показавшая блестящую игру на ЧМ 2023 и 2 июля в матче с Грузией, проиграет Филиппинам. После матча этих команд 3 июля стало ясно, что для выхода в полуфинал Грузия 4 июля должна победить Филиппины с разницей мячей не менее 19 очков.Такой расклад не давал хорошее настроение. Поэтому для поднятия духа и создания перед матчем 4 июля позитивной атмосферы мой давнишний рижский друг Янис Бацанс (ветеран баскетбола Латвии, а ныне владелец компании по производству спортивной продукции «Bars«) предложил мне и моей супруге, фотокорреспонденту Хатуне Габиташвили посмотреть исторический и уникальный Рундальский дворец - один из наиболее интересных и важных памятников архитектуры Латвии. Мы с радостью приняли это предложение и посетили этот Дворец(латыш. Rundāles pils), который расположен в 10 км к западу от города Бауски. Дворец был построен в 18-ом век в стиле барокко по проекту легендарного архитектора Франческо Растрелли (детали на сайте Дворца ( https://rundale.net В 1963 году часть помещений дворца передали Баускому краеведческому музею, в 1972 году Рундальский дворец получил статус самостоятельного музея. В 1972 году начались реставрационные работы, первые отреставрированные помещения Дворца были открыты для осмотра в 1981 году, последние — в 2014 году. Дворец и прилегающий к нему уникальный сад открыты для посещения в качестве музея. Дворец используется также для приёма зарубежных гостей президентом Латвии.В день нашего посещения этого уникального памятника архитектуры во Дворце было множество иностранных посетителей, экскурсия по залам Дворца доставило огромное удовольствие и создало мне и моим близким хорошее настроение перед матчем Грузия-Филиппины.За этой красивой и зрелищной игрой сборных Грузии и Филиппин наблюдали более 200 наших соотечественников, в их числе были проживающие в городах Латвии выходцы из Грузии, специально прибывшие из Грузии в Ригу поклонники нашей сборной, сотрудники посольства нашей страны ,а также уроженцы Грузии, проживающие в Литве, Эстонии, Польше и других государствах. Для поддержки нашей сборной в Ригу специально прибыл проживающий с 2018 года в Исландии уроженец Сухуми, 44 летний Темо Кварцхава. Он вместе с отцом, 72 летним Нугзаром Кварцхава (футболист сухумского «Динамо» в 1969-1971 годах, а в 1972-1978 годах –защитник фк действовавшего в Сухуми Грузинского института субтропического хозяйства) во второй половине июня 2024 года находился на ЧЕ в Германии и с трибун стадионов в Дортмунде, Гамбурге и Гельзенкирхене болел за футбольную сборную Грузии. Затм Нугзар Кварцхава вернулся в Исландию, где проживает его семья, а Темо прилетел в Ригу на матчи кэ Олимпийских Игр. Темо –большой фан баскетбола, в 2023 году он был в Японии (Окинава) -поддерживал сборную Грузии на матчах ЧМ.Среди зрителей матча 4 июля был и проживающий с 1970 года в Риге уроженец Очамчирского района Имеди Кокая. В последние 26 лет он несколько раз становился победителем и призером Чемпионатов Латвии по каратэ (среди ветеранов), призером ряда ЧЕ и ЧМ по каратэ среди ветеранов. В последние 4 года И. Кокая является председателем действующего в Латвии грузинского общества «Самшобло» ( до этого он был заместителем председателя общества) , он активен в подготовке и проведении мероприятий грузинской диаспоры, форумов и встреч, связанных с развитием грузино-латвийских культурных и спортивных контактов.Сборная Грузии с первых же минут овладела инициативой, повела со счетом 14:0. Преимущество нашей команды было очевидным в первом и втором периоде, в один момент второго периода наши вели с отрывом в 20 очков (40:20), хотя в последние минуты первого тайма филиппинцы сократили счет до 43:55. В третьем и четвертом периода игра шла с переменным преимуществом, мы были чаще всего впереди, соперник сокращал счет и выходил иногда вперед, игра закончилась победой Грузии 96:94. Но для выхода в полуфинал нам нужна была победа с разницей в 19 очков, поэтому эта победа была для нас слабым утешением-сборная Грузии заняла третье место в группе и выбыла из борьбы. В этом матче наиболее результативными в нашей сборной были Сандро Мамукелашвили (26 очков), Гога Битадзе (19), Торнике Шенгелия (16), Джо Томассон (14) и Дуда Санадзе (13).6 июля в полуфиналах кэ Олимпийских Игр встретятся Латвия и Монтенегро, Филиппины и Бразилия, финал пройдет 7 июля.Тенгиз Пачкория из Риги специально для « Грузия Online Фото 1. На экскурсии в Рундальском ДворцеФото 2 И. Кокая и Т. Пачкория на матче 4 июля (фотографии Хатуны Габиташвили).





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