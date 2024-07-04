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В Батуми в результате падения парашюта погибла туристка


04.07.2024   22:57


В Батуми в результате падения парашюта погибла туристка.

Как сообщили «Интерпрессньюс» местные жители, в результате сильного ветра упал парашют, в котором находились туристы, муж и жена.

Пострадавший мужчина был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Батумскую республиканскую больницу, а женщина скончалась на месте.

На месте были мобилизованы соответствующие службы.


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