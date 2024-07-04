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В Батуми в результате падения парашюта погибла туристка
04.07.2024 22:57
В Батуми в результате падения парашюта погибла туристка.
Как сообщили «Интерпрессньюс» местные жители, в результате сильного ветра упал парашют, в котором находились туристы, муж и жена.
Пострадавший мужчина был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Батумскую республиканскую больницу, а женщина скончалась на месте.
На месте были мобилизованы соответствующие службы.
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