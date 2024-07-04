

DRI: Гомофобия и антигендерная риторика являются неотъемлемой частью ультраконсервативного поворота «Грузинской мечты»

04.07.2024 23:07





Институт исследований демократии (DRI) 3 июля опубликовал отчет под названием «Антигендерная риторика и гендерные стереотипы в социальных сетях», который охватывает период с января 2023 года по май 2024 года. В докладе подчеркивается, что с 2023 года власть «Грузинской мечты» склонилась в сторону ультраправых, консервативных идеологий и использовала гомофобные, мизогинические и антигендерные высказывания, чтобы заручиться поддержкой консервативных избирателей на предстоящих выборах.



Законодательные изменения, представленные в отчетный период, показывают, что власти все больше склонны к дискриминации по признаку гендера, пола и сексуальной идентичности. Эти изменения включают в себя конституционные поправки, направленные против ЛГБТК+, отмену гендерных квот и исключение проблемы ЛГБТК+ из Национальной стратегии по правам человека.



В отчетный период основными объектами сексистской дискриминации стали президент Грузии Саломе Зурабишвили и лидеры оппозиционных партий, а именно лидер «Дроа» Элене Хоштария и лидер «Лело» Саломе Самадашвили. Язык, используемый против них, представлял собой прямую критику их как женщин – их тел, их умственных способностей, их сексуальной активности и их политической жизни. По данным DRI, цель этих организованных дискриминационных кампаний — исключить женщин из политической жизни.



В отчетный период также имела место политизация гомофобии. По мере приближения 17 мая 2023 года гомофобные высказывания со стороны властей, провластных СМИ и ультраправых группировок усилились. 8 июля 2023 года Тбилисский прайд-фестиваль подвергся нападению со стороны агрессивных группировок при косвенной поддержке властей. Этот период характеризовался политической инструментализацией гомофобии и обращением к эмоциям сторонников. Гомофобные выступления премьер-министров Грузии на конференциях консерваторов в Будапеште 4 мая 2023 года и 25 апреля 2024 года также выявили сдвиг в идеологии.



Рекомендации

Для улучшения ситуации Центр исследования демократии дает следующие рекомендации:



• Власть должна прекратить политическую инструментализацию гомофобии и косвенную или прямую поддержку агрессивных групп;

• Власть должна обеспечить защиту прав и безопасности сообщества ЛГБТИК+ и уязвимых групп женщин, включая свободу собраний и выражения мнений, гарантированную Конституцией;

• Гражданский сектор должен активно предоставлять общественности информацию об угрозах, исходящих от антигендерной/антифеминистской повестки дня властей и ультраправых групп;

• Исследовательские организации должны обеспечить изучение коренных причин, подпитывающих экстремистские группы;

• Организации, занимающиеся правами женщин, должны представить в качестве важного вызова в своем стратегическом плане действий насильственные практики, которые представители властей пытаются нормализовать в унисон с ультраправыми группами.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





