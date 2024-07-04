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Илия Второй встретился с футболистами сборной Грузии


04.07.2024   23:12


Католикос-Патриарх Грузии Илия Второй встретился с футболистами сборной Грузии.

Встреча прошла в резиденции Патриарха, расположенной в селе Цителсопели Душетского муниципалитета.

Илия Второй благословил игроков сборной.

На встрече также присутствовали представители Федерации футбола Грузии. Перед собравшимися выступил президент федерации Леван Кобиашвили, а также члены футбольной команды.


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