

Илия Второй встретился с футболистами сборной Грузии

04.07.2024 23:12





Католикос-Патриарх Грузии Илия Второй встретился с футболистами сборной Грузии.



Встреча прошла в резиденции Патриарха, расположенной в селе Цителсопели Душетского муниципалитета.



Илия Второй благословил игроков сборной.



На встрече также присутствовали представители Федерации футбола Грузии. Перед собравшимися выступил президент федерации Леван Кобиашвили, а также члены футбольной команды.





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