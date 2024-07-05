

В Грузии наградили волонтеров, восстановивших старинную башню после попадания российской ракеты

05.07.2024 11:35





Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила участников проекта восстановления средневековой башни Цискараули в горной области Пшавии на северо-востоке страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Церемония награждения состоялась вечером 4 июля во Дворце Орбелиани. Зурабишвили вручила медаль за особый личный вклад в защиту и сохранение культурного наследия Грузии и верную службу стране жителю Пшавии Василу Накеури. Еще примерно 40 волонтерам вручили грамоты администрации президента.



Проект восстановления старинной сторожевой башни в селе архотской общины Арцхели уникален, поскольку реализовывался без участия государства. От начала до конца реабилитацией занимались добровольцы.



Недавно эта инициатива получила главную европейскую премию в области культурного наследия – European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2024. Проект оказался в числе 26 победителей, названных Европейской комиссией и организацией Europa Nostra.



Башня Цискараули расположена недалеко от границы Грузии и РФ, в небольшой историко-географической области Пшавии (современный край Мцхета-Мтианети) на южных склонах Большого Кавказа. На протяжении веков она была свидетелем войн, оккупаций и миграций. В 2001 году башня была серьезно повреждена российской ракетой во время Второй чеченской войны. Когда в 2006 году объекту присвоили статус памятника культурного наследия, она находилась на грани разрушения.



В 2021 году до полусотни грузинских и иностранных граждан объединились, чтобы восстановить ее. В течение почти трех лет они работали над проектом вместе с техническими экспертами и народными мастерами.





По данным администрации президента, с помощью международных партнеров на реабилитацию собрали около 420 тысяч лари.



Курировал проект «Национальный фонд Грузии». Партнерами выступили «Международная организация национальных фондов» (INTO) и французская «Rempart». Поддерживал инициативу «Международный альянс по защите наследия в зонах конфликтов» (ALIPH).



Жюри Europa Nostra Awards 2024 пришло к выводу, что проект «послужил катализатором международных культурных связей, мира и укрепления доверия» и «продемонстрировал силу сотрудничества, основанного на наследии».



Источник: Новости - Грузия

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