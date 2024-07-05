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Организаторы событий, произошедших 5-6 июля 2021 года, остаются безнаказанными и спустя 3 года - АМЮГ
05.07.2024 13:06
С событий 5-6 июля 2021 года прошло 3 года, однако до сих пор времени не все эпизоды возможных преступлений должным образом расследованы. Большинство лиц, совершивших организованное групповое насилие, как и его организаторы продолжают оставаться безнаказанными, а вопрос об ответственности государственных чиновников по-прежнему игнорируется следственными органами, - говорится в информации, распространенной Ассоциацией молодых юристов Грузии.
По сообщению АМЮГ, Тбилисский городской суд вынес обвинительные приговоры в отношении нескольких человек по фактам преследования и насилия, участия в организованном групповом насилии, а также причинения вреда здоровью за журналистскую деятельность. Несмотря на это, по оценке организации, до сих пор не выявлены все предполагаемые виновные лица.
«Прошло 3 года с событий 5-6 июля 2021 года, однако до сих пор не все эпизоды возможных преступлений должным образом расследованы. Как известно общественности, АМЮГ защищает интересы 19 человек, пострадавших в результате жестоких событий, произошедших 5-6 июля 2021 года. Из них 17 человек являются представителями различных медиа-организаций, а 2 человека подверглись физическому насилию со стороны насильственных группировок из-за того, что были ассоциированы с группой ЛГБТ+ из-за сопровождающих их лиц и различных аксессуаров.
Важно отметить, что большинство виновников организованного группового насилия, а также его организаторы продолжают оставаться безнаказанными, а вопрос об ответственности государственных чиновников по-прежнему игнорируется следственными органами. И Комитет министров Совета Европы, и Европарламент призвали государственные ведомства эффективно расследовать события 5-6 июля. В частности, в резолюции от 9 июня 2022 года говорится, что безнаказанность виновных в подобных действиях недопустима ни при каких обстоятельствах, поскольку это нарушает как национальное законодательство Грузии, так и международные обязательства государства», - отмечается в информации АМЮГ.
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