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В суде продолжается процесс над жестоко избитым полицейскими на акции Давидом Кацарава
05.07.2024 16:23
В Тбилисском городском суде продолжается процесс над избитым на акции протеста лидером Антиоккупационного движения Давидом Кацарава.
Давиду Кацарава, которого предположительно избили правоохранители во время акции протеста против «российского закона», предъявлены обвинения в нарушении статей 166 и 173 КоАП. Он обвиняется в неповиновении полицейскому и мелком хулиганстве.
Давид Кацарава был задержан сотрудниками полицейского спецназа 14 мая перед зданием парламента Грузии во время мирного протеста против закона «О прозрачности иностранного влияния». Несколько мужчин в масках и без опознавательных знаков сотрудников спецподразделения полиции оттащили его от толпы, повалили на землю и заковали в наручники. На момент задержания у него не было никаких повреждений на лице.
Давид Кацарава — один из десятков активистов, получивших серьёзные ранения в результате действий силовиков в ходе проведения мирных протестов. Сообщается, что с апреля более ста человек были произвольно задержаны, жестоко избиты, подвергнуты пыткам или другим видам жестокого обращения за участие в протестах.
В полицию поступили более сотни жалоб протестующих на избиения и другие формы пыток и жестокого обращения.
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