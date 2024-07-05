

Кацарава: я был корректен в отношении правоохранителей во время задержания

05.07.2024 16:28





Давид Кацарава, лидер «Антиоккупационного движения», заявил на судебном процессе, что тот факт, что сотрудники полиции свидетельствуют о том, что он ругался матом во время его задержания во время акции протеста против принятия закона об иноагентах, вызывает сожаление.



Лидер «Антиоккупационного движения» подчеркнул, что он не употреблял оскорбительных слов в адрес силовиков. Он указал, что даже в момент когда его затащили в машину и избивали, когда три раза был зафиксировал спецназовцами факт его избиения, он корректно задавал вопрос, за что такое безжалостное отношение к нему.



По словам одного из сотрудников полиции Бидзины Жамерашвили, который также дал показания в суде, Кацарава призвал спецназовцев покинуть территорию, используя слово «рабы».



«Он говорил, что в 40 километрах находится российская армия, и почему вы стоите здесь, рабы России. Когда тебя называют рабом России, это оскорбительно, у многих из них члены семьи погибли в бою (в августе 2008 года — ред). И в нужный момент спецназ задержал его», — заявил Жамерашвили.



Судья Коба Чагунава спросил его, ругался ли Давид Кацарава в адрес сотрудников полиции, на что сотрудник правоохранительных органов дал отрицательный ответ.



«Он не ругал матерно полицейских. По сути, он нецензурно высказывался в адрес закона <об иноагентах> в общественном месте, он нецензурно выражался в адрес закона», — свидетельствовал полицейский.



Судья спросил Жамерашвили, были ли у него камеры на одежде во время исполнения должностных обязательств, на что свидетель ответил, что была, но отключенная.



Кроме того, полицейский сообщил, что до ареста у Кацарава не было никаких травм, а когда он подошел к нему, чтобы везти оппонента власти из машины спецназа в свой автомобиль, травмы уже были и ему была оказана неотложная медицинская помощь.



Давид Кацарава поблагодарил офицера полиции Бидзину Жамерашвили за его помощь.



«Я благодарю тебя за человеческий подход, который я почувствовал со стороны четырех патрульных, когда они забирали меня у этих палачей. Если и вы были там, спасибо вам», — сказала Кацарава.



Лидер «Антиоккупационного движения» спросил Жамерашвили, слышал ли он, как тот употребил слово «раб», на что сотрудник правоохранительных органов ответил положительно.



Отметим, Давид Кацарава обвиняется по статьям 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях, которые подразумевают неповиновение и мелкое хулиганство.



Специальная следственная служба начала расследование по факту превышения полицией полномочий в отношении Давида Кацарава. В данном случае он имеет статус потерпевшего.





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