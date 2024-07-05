

Часть сотрудников «Evolution Georgia» намерены начать бессрочную забастовку

05.07.2024 18:22





12 июля в 12:00 часов часть сотрудников компании онлайн-казино «Evolution Georgia» начнет бессрочную забастовку. Об этом молодые люди заявили на брифинге, состоявшемся 5 июля.



По их словам, забастовка будет продолжаться до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены. Они требуют улучшения условий труда и достойной зарплаты.



Решению о забастовке предшествовал процесс переговоров, в котором молодым людям помогал профессиональный союз сельского хозяйства, торговли и промышленности «Лабори». Процесс медиации не принес результатов. Как пишут представители «Лабори», компания отказалась удовлетворить все запросы недовольных сотрудников.



Шум вызвало распространение изображений, на которых запечатлена переписка между руководителями компании. Она ведется в уничижительной форме в отношении к подчиненным. Переписку анонимно предоставил ОВГ сотрудник компании.



«Мы должны объединиться и сказать: «Хватит». Каждый из нас заслуживает человеческих условий. Мы заслуживаем того, чтобы наше здоровье было защищено. Что бы жить, а не существовать», — говорит один из работников «Evolution Georgia».



После обнародования переписки последовало заявление «Evolution Georgia», в котором компания заявила, что примет соответствующие меры для расследования проблем, но не упомянула о требованиях сотрудников.



«Распространенная информация, которая касается переписки нескольких сотрудников, для нас категорически неприемлема. Были предприняты соответствующие действия для расследования основной причины проблемы и принятия строгих мер. Мы приложим все усилия, чтобы все сотрудники поддерживали и уважали наши общие ценности», — говорится в заявлении компании.



На это заявление компании поступил ответ от сотрудников, которые утверждают, что информация о подобных проблемах ранее систематически предоставлялась руководству.



«Спор между сотрудниками «Evolution Georgia» и администрацией продолжается уже несколько месяцев, причиной являются многочисленные факты нарушения прав сотрудников, в том числе норм труда и безопасности, а также случаи унизительного и оскорбительного обращения», — заявили в профсоюзе «Лабори».



«Лабори» также направил письмо послу Швеции в Грузии.



«В 21 веке недопустимо, чтобы предприятие, действующее в государстве-члене ЕС, или связанная с ним компания не уважали и нарушали права сотрудников, дискриминировали или игнорировали», — говорится в письме, направленном профсоюзом в адрес посла.



Головной офис «Evolution» расположен в Стокгольме, Швеция.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





