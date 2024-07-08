

Хвича Кварацхелия в десятке лучших по количеству дриблингов на Евро-2024

08.07.2024 11:10





После восьмого и заключительного этапа грузинский форвард входил в тройку лучших, но четвертьфинал изменил ситуацию – несколько игроков догнали Кварацхелия и с 26 результативными передачами он теперь делит четвертую-шестую позиции с Ямалом и Мбаппе.



Десять лучших игроков по дриблингу на Евро-2024:



Жереми Доку (Бельгия) — 34

Джамал Мусиала (Германия) — 32

Усман Дембеле (Франция) – 27

Ламин Ямал (Испания) — 26

Килиан Мбаппе (Франция) – 26

Хвича Кварацхелия (Грузия) — 26

Нуну Мендеш (Португалия) — 25

Рафаэль Леао (Португалия) — 25

Нико Уильямс (Испания) — 23

Дан Ндойе (Швейцария) — 23

Напомним, сборная Грузии по футболу впервые сыграла на Чемпионате Европы — грузинские футболисты отобрали у сборной Греции «золотую путевку» в финальный матч отборочного этапа Чемпионата Европы на Dinamo Arena 26 марта текущего года.



Первый матч в рамках ЧЕ сборная Грузии провела 18 июня против Турции и проиграла 1:3.



22 июня грузинская сборная завершила матч с Чехией вничью, 1:1, завоевав первое очко на чемпионате Европы.



26 июня сборная Грузии обыграла Португалию со счетом 2:0 в третьем матче группового этапа и вышла в плей-офф на своем первом чемпионате Европы.

4:1 — с таким счетом 30 июня в Кельне завершился матч Грузия-Испания на 1/8 финала ЧЕ.

Добавим, что 9 июля в полуфинале Евро-2024 сборная Франции встретится с Испанией, а 10 июля Англия — с Нидерландами.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





