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Хвича Кварацхелия в десятке лучших по количеству дриблингов на Евро-2024
08.07.2024 11:10
После восьмого и заключительного этапа грузинский форвард входил в тройку лучших, но четвертьфинал изменил ситуацию – несколько игроков догнали Кварацхелия и с 26 результативными передачами он теперь делит четвертую-шестую позиции с Ямалом и Мбаппе.
Десять лучших игроков по дриблингу на Евро-2024:
Жереми Доку (Бельгия) — 34
Джамал Мусиала (Германия) — 32
Усман Дембеле (Франция) – 27
Ламин Ямал (Испания) — 26
Килиан Мбаппе (Франция) – 26
Хвича Кварацхелия (Грузия) — 26
Нуну Мендеш (Португалия) — 25
Рафаэль Леао (Португалия) — 25
Нико Уильямс (Испания) — 23
Дан Ндойе (Швейцария) — 23
Напомним, сборная Грузии по футболу впервые сыграла на Чемпионате Европы — грузинские футболисты отобрали у сборной Греции «золотую путевку» в финальный матч отборочного этапа Чемпионата Европы на Dinamo Arena 26 марта текущего года.
Первый матч в рамках ЧЕ сборная Грузии провела 18 июня против Турции и проиграла 1:3.
22 июня грузинская сборная завершила матч с Чехией вничью, 1:1, завоевав первое очко на чемпионате Европы.
26 июня сборная Грузии обыграла Португалию со счетом 2:0 в третьем матче группового этапа и вышла в плей-офф на своем первом чемпионате Европы.
4:1 — с таким счетом 30 июня в Кельне завершился матч Грузия-Испания на 1/8 финала ЧЕ.
Добавим, что 9 июля в полуфинале Евро-2024 сборная Франции встретится с Испанией, а 10 июля Англия — с Нидерландами.
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