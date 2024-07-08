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Игроки женской сборной Грузии впервые получили тренерскую лицензию УЕФА
08.07.2024 11:11
Игроки женской сборной Грузии по футболу впервые получили тренерскую лицензию УЕФА. Это дает им право работать в школах и футбольных училищах.
Лицензию категории «С» УЕФА участникам вручили главный тренер женской сборной Грузии Айрис Антман и первый вице-президент GFF Каха Чумбуридзе.
Этот курс был проведен впервые в Грузии, что позволило игрокам женской национальной сборной получить тренерское образование и лицензию УЕФА параллельно с их футбольной карьерой.
Разрешение получили несколько членов национальной команды – Татия Габуния, Светлана Габелая, Натия Данелия, Нино Чхартишвили, Мариам Каландадзе, Гванца Кадагишвили, Теона Бакрадзе и другие.
Лицензионный курс тренерского образования УЕФА категории «С» для игроков женской сборной организовал Технический департамент Федерации футбола.
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