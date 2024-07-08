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За две недели в стране не было зафиксировано лабораторных случаев гриппа - Иванэ Чхаидзе


08.07.2024   15:36


«Уже две недели в стране не регистрируются лабораторные случаи гриппа, сейчас преобладает метапневмовирус, который протекает преимущественно в легкой форме», — заявил руководитель национальной группы технических консультантов по иммунизации, медицинский директор клиники им. Иашвили Иванэ Чхаидзе.

По словам Чхаидзе, циркулирует и аденовирус.

Как пояснил Чхаидзе, для обоих вирусов характерны симптомы, схожие с простудой: боль в горле, низкая температура, боли в мышцах и суставах.

Что касается коронавируса, то, как отметил Иванэ Чхаидзе, он есть в небольших количествах и все еще циркулирует в стране.

«Случаи заражения коронавирусом продолжают фиксироваться. В небольших количествах показатель не превышает 2-3%, но коронавирус по-прежнему циркулирует в стране. Прежде всего, следует рассмотреть, какой вариант циркулирует в стране. За последние несколько лет распространяется только «омикрон», имеющий то же течение болезни, что и метапневмовирус, риновирус. В зависимости от клинического течения, сложно отличить, коронавирус это или вирус другого типа. Течение болезни преимущественно среднетяжелое и легкое. Случаи госпитализации и осложнений редки, но циркуляция «омикрона» в стране продолжается», — заявил Иванэ Чхаидзе.


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