

По делу о нападении на курьера никто не задержан - семья подозревает, что виновника «кришуют»

08.07.2024 21:29





По информации МВД Грузии, по делу о нападении на курьера компании Glovo, которое произошло два дня назад пока никто не задержан. По данным Netgazeti, курьера ранил мужчина до 40 лет, личность которого установлена. Однако полиция до сих пор не может его найти.



По словам журналистки Саломе Гогохия, двоюродной сестры раненого курьера, у следствия есть все необходимые доказательства, в том числе предоставленные Glovo данные о личности и контактных данных, а также другая идентифицирующая информация о подозреваемом. А также данные банковской карты, с которой была списана сумма. На фоне всего этого тот факт, что полиция уже два дня никого не арестовывает, «заставляет семью думать, что его кто то прикрывает». На это, по ее словам указывает и то, что «клиника Хечинашвили выписала домой раненого, которого вчера вечером пять часов прооперировали».



По словам Саломе Гогохия, в клинике Хечинашвили отказались лечить раненого курьера, мотивируя это тем, что пациенту, вероятно, необходима ампутация пальца ноги, а соответствующего специалиста у них нет. Наконец, в этой клинике была проведена операция по реконструкции голеностопного сустава. Сейчас он находится на реабилитации.



По информации, полученной от врачей, семья говорит, что реабилитация займет 5-6 месяцев, а примерно через два года ему потребуется повторная операция.



Расследование ведется по статье 120 УК Грузии, предусматривающей умышленное причинение легкого вреда здоровью. Неофициально сообщается, что курьер был ранен из пневматического оружия. Однако мать раненого Елена Чоговадзе сомневается в этом предположении, поскольку «у него сильно раздроблены пальцы». Семья считает, что целью распространения этой версии было ввести общественность в заблуждение и облегчить тяжесть дела.



Мужчина в возрасте до 35 лет был ранен 6 июня на улице Нуцубидзе в Тбилиси после того, как доставил заказ клиенту компании. По словам матери раненого курьера Елены Чоговадзе, недовольные клиенты затеяли с ним драку, в ходе которой один из них несколько раз выстрелил в него.







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