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У парламента Грузии прошла акцию против преступлений РФ в Украине


10.07.2024   13:36


Активисты вечером 9 июля организовали под стенами парламента Грузии акцию-напоминание о преступлениях России в Украине с кадрами удара по больнице "Охматдет" в понедельник.

Как сообщает "Новости-Грузия", акцию собрала инициатива Ukrainian Activists In Georgia как проявление солидарности с украинцами после массированной ракетной атаки 8 июля, в результате которой погибли более 40 человек.

Собрание анонсировали как молчаливую акцию в память о погибших, без всяких речей. Людей призвали приносить фотографии, лампадки и детские игрушки.

Грузинские активисты и СМИ опубликовали кадры с самой акции.


На событие пришло примерно несколько десятков человек, некоторые – с детьми.


Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила атаку, отметив, что это в очередной раз продемонстрировало, какими методами Россия ведет войну против Украины и какие последствия это имеет.

Напомним, акция украинских активистов в Берлине была омрачена возмущением по поводу требования полиции воздержаться от речей на украинском языке. Де-факто отдельные выступающие все же говорили на украинском.

В полиции объяснили требование невозможностью найти переводчика для правоохранителей за такое короткое время, тогда как полномочия обязывают их контролировать, чтобы во время массовых мероприятий не звучали противозаконные призывы.


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