

В Грузии основано новое гражданское движение «Выбери Европу»

11.07.2024 16:20





«Выбери Европу» — в Грузии основано новое гражданское движение, объединившее представителей различных сфер. Как заявляют его участники цель объединения «работать ради спасения европейского будущего Грузии». К движению присоединяется и президент Саломе Зурабишвили:



«Давайте выберем Европу — я думаю, мы уже давно выбрали Европу. Грузия большую часть своей истории выбирала и выбирает путь развития, свободы и демократии, и это европейский путь и европейские ценности, которые являются, прежде всего, грузинскими ценностями…



Сегодня эту дорогу заморозило это правительство, которое отступило от Конституции страны, тем самым отказав своим избирателям. Я была частью кампании, которая сначала вывела «Мечту» на вершину, затем я была кандидатом на президентских выборах, вся эта кампания была построена на том, что наш внешний курс, развитие нашей страны было направлено на то, чтобы показать нам европейское государство. Они свернули с этой дороги и заморозили нас.



То, что происходит сегодня на саммите НАТО, те заявления, которые были сделаны – прекращение помощи нашим силам обороны, это очень серьезная угроза для этой страны. Времени осталось мало. 100 дней – это и мало, и много, чтобы общество могло сказать свое слово. У нас не будет обычных выборов. Это не предвыборная кампания, иначе меня бы здесь не было в качестве президента. Это выбор судьбы страны, выбор нашего будущего, это действительно референдум, и на этом референдуме на одной стороне грузинское общество, а на другой стороне правительство, узурпировавшее наше будущее. Мы не должны соглашаться с этим. Нам нужно объединиться, выполнить подписанную партиями Хартию…



Времени после выборов будет очень мало, чтобы выполнить то, что там написано. У нас очень мало времени, чтобы выйти из этого замороженного состояния, вернуться к нашим партнерам и поверить, что мы вернулись на правильный путь, и вновь открыть все двери, которые сегодня полузакрыты», — заявила Зурабишвили.



Учредителями движения являются: эксперт по вопросам безопасности Хатуна Лагазидзе, профессор ТГУ, политический аналитик Лела Джеджелава, эксперт Георгий Рухадзе, доктор политических наук, профессор Университета Грузии Лаша Дзебисашвили, бизнесмен Ива Чкония.



Источник: SOVA

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