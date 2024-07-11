

Один человек признан виновным в угрозах членам сборной Грузии по футболу

11.07.2024 20:12





Тбилисский городской суд ознакомился с доказательствами, представленными прокуратурой, и признал одного человека виновным в угрозах членам сборной Грузии по футболу. Информацию об этом распространяет прокуратура Грузии.



«Доказательства, исследованные в ходе судебного разбирательства, доказали, что обвиняемый через приложение связи отправил представителям сборной Грузии по футболу голосовое сообщение, в котором выразил недовольство отсутствием в основной команде конкретного человека и угрожал убить и и нанести вред здоровью как игроков национальной сборной, так и представителей федерации.



Ему предъявлено обвинение по части первой статьи 151 УК Грузии (угроза).



Суд признал обвиняемого виновным по предъявленному обвинению и назначил максимальное наказание, предусмотренное законом, — один год лишения свободы», — говорится в сообщении прокуратуры.





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