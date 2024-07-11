|
|
|
Один человек признан виновным в угрозах членам сборной Грузии по футболу
11.07.2024 20:12
Тбилисский городской суд ознакомился с доказательствами, представленными прокуратурой, и признал одного человека виновным в угрозах членам сборной Грузии по футболу. Информацию об этом распространяет прокуратура Грузии.
«Доказательства, исследованные в ходе судебного разбирательства, доказали, что обвиняемый через приложение связи отправил представителям сборной Грузии по футболу голосовое сообщение, в котором выразил недовольство отсутствием в основной команде конкретного человека и угрожал убить и и нанести вред здоровью как игроков национальной сборной, так и представителей федерации.
Ему предъявлено обвинение по части первой статьи 151 УК Грузии (угроза).
Суд признал обвиняемого виновным по предъявленному обвинению и назначил максимальное наказание, предусмотренное законом, — один год лишения свободы», — говорится в сообщении прокуратуры.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна