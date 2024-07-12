

Зурико Давиташвили будет играть за «Сент-Этьен»

12.07.2024 11:50





Игрок сборной Грузии по футболу Зурико Давиташвили будет играть в футбольном клубе Первой лиги Франции - «Сент-Этьен».



Давиташвили подписал 4-летний контракт с клубом, являющимся 10-кратным чемпионом Франции.



«Я с нетерпением жду возможности сыграть перед болельщиками на стадионе «Жоффруа Гишар»», - говорит звезда грузинского футбола.





На текущем чемпионате Европы, дебютным для сборной Грузии, Давиташвили провел все четыре матча, где в 1/8 финала грузины уступили испанцам (1:4). Всего на счету 23-летнего игрока за национальную команду 39 матчей, шесть голов и три результативные передачи.





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