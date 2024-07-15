

Грузинский форвард Георгий Микаутадзе стал обладателем «Золотой бутсы»

15.07.2024 11:07





Жорж (Георгий) Микаутадзе стал одним из лучших бомбардиров чемпионата Европы 2024 года и обладателем «Золотой бутсы».



Впервые в истории турнира грузинский игрок стал обладателем этого титула. Георгий Микаутадзе забил 3 гола, как и еще пять игроков. Грузинский бомбардир отличился во всех трёх матчах группового этапа – против Турции, Чехии, Португалии и лидировал до 1/8 финала.



Впервые в истории «Золотую бутсу» одновременно получили сразу шесть игроков:



Георгий Микаутадзе, Грузия 3 (4 матча)



Иван Шранц, Словакия 3 (4 матча)



Джамал Мусиала Германия 3 (5 матчей)



Гарри Кейн, Англия 3 (6 матчей)



Дани Ольмо, Испания 3 (6 матчей)



Коди Гакпо, Нидерланды 3 (6 матчей)





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





