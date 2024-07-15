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Грузинский форвард Георгий Микаутадзе стал обладателем «Золотой бутсы»
15.07.2024 11:07
Жорж (Георгий) Микаутадзе стал одним из лучших бомбардиров чемпионата Европы 2024 года и обладателем «Золотой бутсы».
Впервые в истории турнира грузинский игрок стал обладателем этого титула. Георгий Микаутадзе забил 3 гола, как и еще пять игроков. Грузинский бомбардир отличился во всех трёх матчах группового этапа – против Турции, Чехии, Португалии и лидировал до 1/8 финала.
Впервые в истории «Золотую бутсу» одновременно получили сразу шесть игроков:
Георгий Микаутадзе, Грузия 3 (4 матча)
Иван Шранц, Словакия 3 (4 матча)
Джамал Мусиала Германия 3 (5 матчей)
Гарри Кейн, Англия 3 (6 матчей)
Дани Ольмо, Испания 3 (6 матчей)
Коди Гакпо, Нидерланды 3 (6 матчей)
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