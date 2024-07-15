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Голкипер сборной Грузии отразил больше всех мячей на завершившемся Евро-2024


15.07.2024   12:13


Чемпионат Европы по футболу 2024 года завершился победой сборной Испании. В финале команда Луиса де ла Фуэнте одолела Англию со счетом 2:1 и в четвертый раз в истории отпраздновала чемпионство континента.

Согласно статистическим данным, доступным на официальном сайте УЕФА, наибольшее количество мячей в завершившемся турнире отразил вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили. Грузину удалось спасти собственные ворота 29 раз.

На втором месте с 18 сейвами идет вратарь сборной Нидерландов Барт Вербрюгге, на третьем — англичанин Джордан Пикфорд с 17 сейвами.

«Золотую бутсу» Евро-2024 получит нападающий сборной Грузии Георгий Микутадзе, он забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Напомним, сборная Грузии добилась исторического результата на чемпионате Европы. Команда, которую тренирует Вилли Саньола, дошла до 1/8 финала и проиграла будущему чемпиону Испании.


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