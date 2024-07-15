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Георгий Микаутадзе - обладатель «Золотой бутсы» Евро-2024


15.07.2024   12:38


Георгий Микаутадзе стал одним из лучших бомбардиров чемпионата Европы 2024 года и обладателем «Золотой бутсы».

Впервые в истории турнира грузинский игрок стал обладателем этого титула. Георгий Микаутадзе забил 3 гола, как и еще пять игроков. Грузинский бомбардир отличился во всех трёх матчах группового этапа – против Турции, Чехии, Португалии и лидировал до 1/8 финала.

Впервые в истории «Золотую бутсу» одновременно получили сразу шесть игроков:

Георгий Микаутадзе, Грузия 3 (4 матча)

Иван Шранц, Словакия 3 (4 матча)

Джамал Мусиала Германия 3 (5 матчей)

Гарри Кейн, Англия 3 (6 матчей)

Дани Ольмо, Испания 3 (6 матчей)

Коди Гакпо, Нидерланды 3 (6 матчей)


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