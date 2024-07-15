

Сборная Грузии по регби (U20) победила команду Фиджи

15.07.2024 12:41





Сборная Грузии по регби среди юношей до 20-ти лет победила сборную Фиджи на чемпионате мира по регби в Южной Африке. «Борджгалоснеби» зафиксировали победный счет — 40:36.



Первая половина матча завершилась победой грузинской команды — 21:12. Далее сборная Грузии предприняла пять победных попыток и одержали победу с итоговым счетом 40:36.



С таким результатом сборная Грузии выступит на следующем чемпионате мира — они встретятся с Италией и поборются за 9-е место.



На чемпионате мира (U-20) «Борджгалоснеби» в ЮАР разгромили сборную Италии со счетом 28:17, сыграли матчи с командами Южной Африки со счетом 11:35 и Ирландии со счетом 16:22 — в пользу соперников.





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