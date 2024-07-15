|
|
|
Сборная Украины примет Грузию в Польше на Лиге наций
15.07.2024 14:09
Стало известно, что сборная Украины примет сборную Грузии на Лиге наций в Польше. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.
В предстоящем турнире украинцы номинально проведут домашние матчи в Праге, Познани и Вроцлаве. Из-за войны по соображениям безопасности УЕФА не разрешает Украине проводить матчи на территории своей страны.
7 сентября Украина встретится в Праге с Албанией. 11 и 14 октября номинально домашние матчи против Грузии и Чехии пройдут в польских городах Познань и Вроцлав.
Напоминаем, что на прошлой Лиге наций сборная Грузии заняла первое место в группе дивизиона С и завоевала право выступать в лиге Б. В первом матче сезона-2025 сборная Грузии 7 сентября будет играть против Чехии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна