

Сборная Украины примет Грузию в Польше на Лиге наций

15.07.2024 14:09





Стало известно, что сборная Украины примет сборную Грузии на Лиге наций в Польше. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.



В предстоящем турнире украинцы номинально проведут домашние матчи в Праге, Познани и Вроцлаве. Из-за войны по соображениям безопасности УЕФА не разрешает Украине проводить матчи на территории своей страны.



7 сентября Украина встретится в Праге с Албанией. 11 и 14 октября номинально домашние матчи против Грузии и Чехии пройдут в польских городах Познань и Вроцлав.



Напоминаем, что на прошлой Лиге наций сборная Грузии заняла первое место в группе дивизиона С и завоевала право выступать в лиге Б. В первом матче сезона-2025 сборная Грузии 7 сентября будет играть против Чехии.







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