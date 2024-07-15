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Георгий Микаутадзе о «Золотой бутсе» Евро-2024 – этот успех был бы невозможен без сборной Грузии
15.07.2024 19:28
Георгий Микаутадзе, ставший одним из лучших бомбардиров чемпионата Европы 2024 года и обладателем «Золотой бутсы», прокомментировал свой успех в социальных сетях.
«Я очень горжусь тем, что попал в число бомбардиров Евро-2024. Еще раз поздравляю эту замечательную команду (сборную Грузии), без вас ничего бы не было возможным», — написал Георгий Микутадзе.
Грузинский форвард отличился во всех трёх матчах группового этапа – против Турции, Чехии и Португалии.
Вместе с Микутадзе на турнире три гола забили еще пять футболистов.
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