

Георгий Микаутадзе о «Золотой бутсе» Евро-2024 – этот успех был бы невозможен без сборной Грузии

15.07.2024 19:28





Георгий Микаутадзе, ставший одним из лучших бомбардиров чемпионата Европы 2024 года и обладателем «Золотой бутсы», прокомментировал свой успех в социальных сетях.



«Я очень горжусь тем, что попал в число бомбардиров Евро-2024. Еще раз поздравляю эту замечательную команду (сборную Грузии), без вас ничего бы не было возможным», — написал Георгий Микутадзе.



Грузинский форвард отличился во всех трёх матчах группового этапа – против Турции, Чехии и Португалии.



Вместе с Микутадзе на турнире три гола забили еще пять футболистов.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





