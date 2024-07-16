

Онкопациенты смогут получать необходимые лекарства непосредственно в медучреждениях

16.07.2024 11:24





Национальный совет онкологии обсудил и поддержал инициативу министерства, которая предусматривает возобновление схемы поставок лекарств.



В результате изменения онкологическим больным становится легче получать лекарства – раньше им приходилось приходить в поликлинику за рецептом лекарств, затем покупать их в аптеке и снова возвращаться в клинику для прохождения медицинской процедуры.



Встреча прошла под руководством министра здравоохранения. Михаил Сарджвеладзе заявил, что изменение принято исходя из интересов пациентов. По его словам, долгое время пациентам было сложно проходить эти процедуры и необходимо было предпринять шаги в этом направлении.



Согласно планируемому изменению, в ближайшее время бенефициары будут получать необходимые им лекарства в клиниках, где они проходят процедуры, а не в аптечной сети. На заседании совета министр подчеркнул, что упомянутое нововведение является еще одним шагом на пути повышения уровня защиты интересов и прав пациентов, и работа в этом направлении будет активно продолжена. Также разговор коснулся дальнейших планов и необходимых мер для более эффективного лечения онкологических заболеваний. Целью Национального совета онкологии является обеспечение профилактики и лечения онкологических заболеваний в стране. В его состав входят: представители международных и пациентских организаций Минздрава, а также онкологи, гематологи и члены профессиональных ассоциаций.





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