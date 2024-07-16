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Коалиция за свободу СМИ: закон об иноагентах угрожает демократической структуре
16.07.2024 16:31
Коалиция за свободу СМИ (MFC, Media Freedom Coalition) публикует заявление, которое подписали 25 стран, входящих в объединение.
Они выражают глубокую обеспокоенность снижением качества свободы СМИ в Грузии. В заявлении говорится, что недавно принятый закон «О прозрачности иностранного влияния» угрожает демократической структуре Грузии.
Они указывают на то, что закон об иноагентах затронет многие СМИ и НПО, которые играют жизненно важную роль в вовлечении гражданского общества, продвижении прав человека, поддержке евроатлантической интеграции Грузии.
«Ярлык «иностранного влияния» вместе с возможными серьезными финансовыми санкциями весомо подорвет их деятельность и окажет негативное влияние на свободу выражения мнений. Это вызывает беспокойство за будущее демократии в Грузии, включая предстоящие парламентские выборы.
Независимая, критическая журналистика является важной основой свободного, инклюзивного и демократического общества. Создание и поддержание условий для деятельности организаций гражданского общества и организаций, защищающих свободу СМИ, является основой демократии.
Кроме того, мы глубоко обеспокоены постоянными угрозами, физическими нападениями и уничтожением имущества, с которыми в последнее время сталкиваются журналисты, работающие в Грузии, и представители гражданского общества.
Мы осуждаем любое запугивание и насилие в отношении свободной прессы и гражданского общества, которые необходимы для эффективной и стабильной демократии.
Государства-члены MFC всегда будут защищать свободу выражения мнений и свободу СМИ. Нижеподписавшиеся члены <коалиции> поддерживают независимые СМИ Грузии и организации гражданского общества и продолжат поддерживать их в стремлении к демократическому будущему и интеграции с европейскими и евроатлантическими институтами», — подчеркнули в Media Freedom Coalition.
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