

Грузинские олимпийцы перед отъездом в Париж произнесли олимпийскую клятву

16.07.2024 19:22





Олимпийская сборная Грузии едет на Олимпийские игры в Париж. Игры начнутся 26 июля и завершатся 11 августа. Прямые репортажи будут вести Первый канал Грузии, Первый канал Спорт и Радио Грузии.



Сегодня наши спортсмены в торжественной церемонии произнесли олимпийскую клятву.



28 грузинских спортсменов официально получили лицензию на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Кроме того, впервые в истории смешанная сборная дзюдоистов Грузии также выступит в командном первенстве на Олимпийских играх.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





