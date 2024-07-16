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Грузинские олимпийцы перед отъездом в Париж произнесли олимпийскую клятву
16.07.2024 19:22
Олимпийская сборная Грузии едет на Олимпийские игры в Париж. Игры начнутся 26 июля и завершатся 11 августа. Прямые репортажи будут вести Первый канал Грузии, Первый канал Спорт и Радио Грузии.
Сегодня наши спортсмены в торжественной церемонии произнесли олимпийскую клятву.
28 грузинских спортсменов официально получили лицензию на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Кроме того, впервые в истории смешанная сборная дзюдоистов Грузии также выступит в командном первенстве на Олимпийских играх.
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