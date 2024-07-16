

Женская сборная Грузии по футболу вышла в плей-офф отборочного цикла чемпионата Европы

16.07.2024 23:38





Женская сборная Грузии по футболу вышла в плей-офф отборочного цикла чемпионата Европы.



Грузинские футболистки победили сегодня сборную Литвы со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забила Майя Бебиа.



Сборная Грузии вышла на второе место в подгруппе и продолжит играть в плей-офф вместе с другими четырьмя сборными, занявшими вторые места.



В подгруппе вместе со сборными Грузии и Литвы также выступали сборные Беларуси и Кипра.





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