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Женская сборная Грузии по футболу вышла в плей-офф отборочного цикла чемпионата Европы
16.07.2024 23:38
Женская сборная Грузии по футболу вышла в плей-офф отборочного цикла чемпионата Европы.
Грузинские футболистки победили сегодня сборную Литвы со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забила Майя Бебиа.
Сборная Грузии вышла на второе место в подгруппе и продолжит играть в плей-офф вместе с другими четырьмя сборными, занявшими вторые места.
В подгруппе вместе со сборными Грузии и Литвы также выступали сборные Беларуси и Кипра.
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