

Исследование «Грузинской мечты» относительно прозрачности НПО основано на лжи - АМЮГ

17.07.2024 12:06





По заявлению председателя «Ассоциации молодых юристов Грузии» Ноны Курдованидзе, исследование «Грузинской мечты» относительно прозрачности неправительственных организаций основано на лжи.



Как поясняет Курдованидзе в беседе с журналистами, это исследование является частью пропаганды правящей команды.



«Что касается так называемого исследования «Грузинской мечты», то это вообще не исследование, и оно основано на лжи. К примеру, в одном разделе о нас говорится, что у нас нет годовых отчетов, однако все годовые отчеты публикуются на нашем сайте. Если они этого не нашли, то это не значит, что они должны строить свою пиар-кампанию на ложной информации. Все это еще раз подтверждает, что они пытаются ввести общество в заблуждение и как-то оправдать принятие этого закона [о прозрачности иностранное влияния], что совершенно ложно и расходится с существующей реальностью. На этой лжи строится еще одна линия их пропаганды», - заявила Курдованидзе.





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