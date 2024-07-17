

121 НПО и медиа-организация подала иск в Конституционный суд на закон об иноагентах

17.07.2024 12:32





121 неправительственная и медиа-организация обратилась в Конституционный суд с требованием признания российского закона неконституционным. Кроме того, соавторы иска просят Конституционный суд приостановить действие оспариваемых норм до рассмотрения дела.



Авторы иска утверждают, что оспариваемый закон ограничивает право граждан объединяться ради общей цели – принести пользу стране и помочь людям. По их мнению, принимая российский закон, власти создают враждебную среду, в которой пользование различными правами, в том числе свободой объединений и выражения мнений, объявляется риском и угрозой:



«Мы приветствуем решение президента и парламентариев обратиться в Конституционный суд. Статья 78 Конституции, которой эти субъекты просят признать спорную норму неконституционной, является краеугольным камнем евроатлантической интеграции Грузии. Надеемся, что Конституционный суд в кратчайшие сроки рассмотрит ходатайство о приостановлении действия спорной нормы и удовлетворит его", - говорят соавторы иска.



Неправительственные и медийные организации, чье российское законодательство оспаривается в Конституционном суде, заявляют, что в ближайшее время направят жалобу и в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Иск будет направлен в Конституционный суд сегодня:



"Мы еще раз повторяем, что мы не будем жить по правилам российского законодательства и будем использовать все национальные и международные механизмы, чтобы остановить его действие, препятствовать ему, пока оно не будет полностью отменено", - заявляют авторы иска.





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