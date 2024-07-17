

Жорж Микаутадзе подписал пятилетний контракт с лионским «Олимпиком»

17.07.2024 18:29





Центрфорвард сборной Грузии Жорж (Гиорги) Микаутадзе прошел медицинской освидетельствование и оформил пятилетний контракт с лионским "Олимпиком", семикратным чемпионом Франции.



На днях стало известно, что Микаутадзе намерен подписать контракт с "Монако". Он даже поехал туда и прошел медосмотр, однако накануне подписания контракта в дело вмешался "Олимпик". Следует отметить, что Жорж Микаутадзе родился в Лионе, там живут его родители. Он является воспитанником академии "Олимпика", однако тогда команда от него отказалась сославшись на его малый рост.



В последние годы он играл за "Мец" и помог команде перейти в Лигу-1. Он стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком лиги по итогам сезона. Затем был продан амстердамскому "Аяксу" за 16 млн евро, но там все пошло наперекосяк - клуб его купил вопреки позиции главного тренера, ему сначала не давали играть, а затем выводили на замену, но играл на разных позициях, но только не на своей.



В начале 2024 года на правах аренды до конца сезона 2023/24 вернулся в "Мец" с правом выкупа в 13 млн евро. "Мец" не смог удержаться в Лиге-1, но Микаутадзе стал забивать - на его счету 11 голов и 3 асиста. "Мец" выкупил Микаутадзе, стоимость которого, по версии transfermarkt, составляет 15 млн. евро. По последним данным, "Олимпик" выкупил Микатуадзе за 20 млн. евро.



Жорж Микаутадзе выступал в составе сборной Грузии на завершившемся недавно Евро-2024. Он забил три гола (по одному Турции, Чехии и Португалии), сделал 1 асист, вошел в список бомбардиров чемпионата и удостоился "Золотой бутсы".





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